फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
विज्ञापन
Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Shahjahanpur News ›   CDO interacts with students at Shahjahanpur Government Inter College, shares mantras for success.

शाहजहांपुर राजकीय इंटर कॉलेज में सीडीओ ने विद्यार्थियों से किया संवाद, सफलता के बताए मंत्र

Thu, 27 Aug 2026 07:17 PM IST
गीतेश सक्सेना
Geetesh Saxena गीतेश सक्सेना
Updated Thu, 27 Aug 2026 07:17 PM IST
CDO interacts with students at Shahjahanpur Government Inter College, shares mantras for success.
शाहजहांपुर के राजकीय इंटर कॉलेज में सीडीओ उत्कर्ष द्विवेदी ने बृहस्पतिवार को विद्यार्थियों से सीधा संवाद कर उन्हें उच्च शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, रोजगार, उद्यमिता और लोक सेवा सहित विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शन दिया। जिला प्रशासन की ओर से विद्यार्थियों के लिए संवाद एवं मार्गदर्शन कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने सीडीओ से शिक्षा, कॅरिअर और जीवन से जुड़े विभिन्न प्रश्न पूछे। प्रश्नोत्तरी के दौरान कक्षा 12 के छात्र जितिन ने पूछा कि उन्हें दोबारा कक्षा 12 के छात्र के रूप में पढ़ने का अवसर मिलता तो वह एक छात्र के रूप में क्या करते। जिस पर सीडीओ ने उत्तर लेखन पर विशेष ध्यान देने की बात कही। कक्षा 11 के छात्र आयुष कुमार ने पूछा कि उनके कॅरिर के किस पड़ाव पर उनकी सोच में सबसे अधिक बदलाव आया। सीडीओ ने बताया कि सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के दौरान विभिन्न विषयों का अध्ययन करते समय उनकी सोच में व्यापक बदलाव आया। डीआईओएस हरिवंश कुमार, प्रेमशंकर सक्सेना, सुरेंद्र पाल, महेंद्र कुमार, राजीव अग्रवाल, वैभव शुक्ला का सहयोग रहा। प्रधानाचार्य अनिल कुमार ने आभार जताया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

Recommended

VIDEO: हाईवे पर जलभराव..दिनभर रेंगते रहे वाहन

Waterlogging Brings Traffic to a Crawl on Highway
Agra
27 Aug 2026

VIDEO: शराब ठेके में चोरी करने घुसे तीन युवक, सेल्समैन ने दबोचा

Three Youths Caught Stealing From Liquor Shop
Agra
27 Aug 2026

VIDEO: नौकरी से निकाला तो सुरक्षा सुपरवाइजर पर चला दी गोली

Employee Fires at Security Supervisor After Losing Job
Agra
27 Aug 2026

VIDEO: जेवर गिरवी रखकर दिए 16 लाख, ठगों ने बेटी से ढाई महीने कराई फर्जी नौकरी

Father Loses Rs 16 Lakh for Fake Government Job
Agra
27 Aug 2026

VIDEO: अमेरिका में पूर्व प्रेमिका की हत्या का आरोपी आगरा से गिरफ्तार

Man Wanted in US Murder Case Arrested in Agra
Agra
27 Aug 2026
विज्ञापन

VIDEO: ट्रेडिंग ग्रुप से मुनाफे का झांसा...ठगों ने खाते में जमा कराए 88.99 लाख

Architect Loses Rs 88.99 Lakh in Share Trading Scam
Agra
27 Aug 2026

रक्षाबंधन के चलते फरीदकोट में सरकारी बसों का आवागमन जारी

Movement of government buses continues in Faridkot on the occasion of Raksha Bandhan.
Chandigarh-Punjab
27 Aug 2026
विज्ञापन

Faridabad: रेलवे स्टेशन पर रक्षाबंधन की भारी भीड़, धक्का-मुक्की कर चढ़े, गेट पर लटककर जान जोखिम में डाली

Massive Raksha Bandhan rush at faridabad railway station
Faridabad
27 Aug 2026

ऊना: पीरनिगाह मंदिर विवाद ने पकड़ा तूल, भाजपा ने पंचायत के समर्थन में निकाली आक्रोश रैली

peer nigah temple dispute basoli panchayat bjp protest rally una
Una
27 Aug 2026

सोलन के संस्कृत महाविद्यालय में संस्कृत सप्ताह का जिला स्तरीय कार्यक्रम, 40 से 50 स्कूलों के विद्यार्थी लेंगे हिस्सा

solan sanskrit week district level program 40 and 50 schools students
Solan
27 Aug 2026

ग्रेटर नोएडा: जीबीयू में बनेगा देश का पहला स्पेस विजन कॉम्प्लेक्स, हाई-टेक यूनिवर्सिटी भी

Greater Noida Country first Space Vision Complex to be built at GBU
Noida
27 Aug 2026

फाजिल्का में सरकारी मुलाजिमों की हड़ताल, सभी दफ्तर बंद, लोग परेशान

Government employees on strike in Fazilka; all offices closed, people facing inconvenience.
Chandigarh-Punjab
27 Aug 2026

सड़क धंसी तो 18 फीट गड्ढे में उतरे विधायक रूमी, नगर निगम पर जमकर बरसे

MLA Rumi descended into an 18-foot-deep pit after the road caved in and lashed out fiercely at the Municipal Corporation
Kanpur
27 Aug 2026

हुसैनीवाला बार्डर पर बीएसएफ जवानों को बांधी राखी, विद्या भारती के महामंत्री ने निभाई भाईचारे की मिसाल

Rakhi tied to BSF soldiers at Hussainiwala Border; Vidya Bharati General Secretary sets an example of brotherhood.
Chandigarh-Punjab
27 Aug 2026

वीडियो: सिरमौर में महिलाओं ने बदली राखी की तस्वीर, बांस और औषधीय बीजों से तैयार कर रहीं इको-फ्रेंडली राखियां

sirmaur women eco friendly rakhi bamboo medicinal seeds raksha bandhan 2026
Sirmour
27 Aug 2026

कानपुर के नत्थापुरवा में ट्रेनिंग विमान क्रैश, इंस्ट्रक्टर और प्रशिक्षु पायलट की मौत

Training Aircraft Crashes in Nathupurva, Instructor and Trainee Killed
Kanpur
27 Aug 2026

VIDEO: खेरागढ़ क्षेत्र के गांव लालपुर में किशोरी तालाब डूबी

A teenage girl drowned in a pond in the area's Lalpur village.
Agra
27 Aug 2026

VIDEO: महुअर में सांसद निधि से लगी हाईमास्ट लाइट खराब, अंधेरे में मंदिर मार्ग

High-mast light installed via MP fund in Mahuar out of order; temple path in darkness.
Agra
27 Aug 2026

VIDEO: रक्षाबंधन पर रोडवेज बस में बहनों को सीट न मिलने की वजह से परेशानी

Sisters face inconvenience due to lack of seats on roadways buses on Raksha Bandhan.
Mainpuri
27 Aug 2026

VIDEO: मिढ़ाकुर में बस की टक्कर से वृद्ध की मौत, हाईवे पर लगाया जाम

Elderly man killed after being hit by a bus in Midhakur; highway blocked.
Agra
27 Aug 2026

कानपुर गंगा बैराज के पास ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट क्रैश, दो प्रशिक्षु पायलट की मौत

Training Aircraft Crashes Near Ganga Barrage, One Dead and One Seriously Injured
Kanpur
27 Aug 2026

Video: रक्षाबंधन पर कैसरबाग बस अड्डे पर उमड़ी यात्रियों की भीड़

Video: रक्षाबंधन पर कैसरबाग बस अड्डे पर उमड़ी यात्रियों की भीड़
Lucknow
27 Aug 2026

Video: बिजली के खंभों से बना अस्थायी पुल पानी में डूबा, फिर भी जान जोखिम में डालकर पार कर रहे लोग

Video: बिजली के खंभों से बना अस्थायी पुल पानी में डूबा, फिर भी जान जोखिम में डालकर पार कर रहे लोग
Lucknow
27 Aug 2026

Video: पॉलीटेक्निक चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस का अभियान, बिना नंबर प्लेट वाले ई-रिक्शों की जांच

Video: पॉलीटेक्निक चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस का अभियान, बिना नंबर प्लेट वाले ई-रिक्शों की जांच
Lucknow
27 Aug 2026

गाजियाबाद: मुरादनगर के जलालाबाद गांव मार्ग पर रेंगता दिखा अजगर, देखने के लिए जुटी लोगों की भीड़; देखें वीडियो

Ghaziabad Python spotted slithering on road to Jalalabad village in Muradnagar
Ghaziabad
27 Aug 2026

VIDEO: गंगा नदी का जलस्तर चेतावनी बिंदु पार, फसलें डूबी, चार घंटे में एक सेमी बढ़ रहा पानी, लोगों का दो घाटों से संपर्क कटा

VIDEO: गंगा नदी का जलस्तर चेतावनी बिंदु पार, फसलें डूबी, चार घंटे में एक सेमी बढ़ रहा पानी, लोगों का दो घाटों से संपर्क कटा
Raebareli
27 Aug 2026

VIDEO: एनसीसी शिविर में टैगवार, पीटी, ड्रिल, फायरिंग व स्पीच प्रतियोगिताओं का आयोजन

VIDEO: एनसीसी शिविर में टैगवार, पीटी, ड्रिल, फायरिंग व स्पीच प्रतियोगिताओं का आयोजन
Bahraich
27 Aug 2026

VIDEO: चांदी की राखी और ब्रेसलेट बहनों को आ रहे पसंद, चार हजार से शुरू होकर आठ हजार तक है कीमत

VIDEO: चांदी की राखी और ब्रेसलेट बहनों को आ रहे पसंद, चार हजार से शुरू होकर आठ हजार तक है कीमत
Raebareli
27 Aug 2026

VIDEO: आरक्षण में आर्थिक आधार की मांग, यूजीसी कानून खत्म करने को उठी आवाज

VIDEO: आरक्षण में आर्थिक आधार की मांग, यूजीसी कानून खत्म करने को उठी आवाज
Sultanpur
27 Aug 2026

VIDEO: निषाद समाज ने महंत राजूदास के बयान के विरोध में किया प्रदर्शन

VIDEO: निषाद समाज ने महंत राजूदास के बयान के विरोध में किया प्रदर्शन
Ayodhya
27 Aug 2026
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed