फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shahjahanpur News ›   Four-year-old child dies after being bitten by a venomous insect.

Shahjahanpur News: जहरीले कीड़े के काटने से चार वर्षीय मासूम की मौत

Thu, 10 Sep 2026 01:23 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Thu, 10 Sep 2026 01:23 AM IST
विज्ञापन
Four-year-old child dies after being bitten by a venomous insect.
आयुष का फाइल फोटो। स्रोत: परिजन
निगोही (शाहजहांपुर)। क्षेत्र के गांव इटौआ निवासी बालेंद्र के पुत्र आयुष (4) को जहरीली कीड़े ने काट लिया। बच्चे की तबीयत बिगड़ने पर बिच्छू काटने की आशंका के चलते परिजन झाड़फूंक कराने वाले के पास ले गए। राजकीय मेडिकल कॉलेज में उपचार के दौरान बच्चे की मौत हो गई।
विज्ञापन

मेहनत-मजदूरी करने वाले बालेंद्र के तीसरे नंबर के पुत्र आयुष को सोमवार की सुबह करीब आठ बजे जहरीले कीड़े ने काट लिया। इसके बाद रात करीब 11 बजे उसने परिजनों को बताया कि उसे किसी कीड़े ने काट लिया है। परिजनों ने आशंका जताई कि भूसा और कबाड़ वाली कोठरी के पास खेलते समय बिच्छू ने काट लिया होगा।
विज्ञापन

फिर परिजन गांव में झाड़फूंक करने वाले के पास ले गए। उसने झाड़फूंक करने के बाद घर भेज दिया। रात करीब साढ़े 11 बजे तबीयत बिगड़ने पर परिजन बच्चे को बिरसिंगपुर स्थित निजी अस्पताल लेकर पहुंचे। यहां डाॅक्टर ने देखने के बाद दवा दी और घर भेज दिया। पूरी रात आयुष दर्द से तड़पता रहा।
विज्ञापन
विज्ञापन

मंगलवार सुबह फिर परिजन निजी अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टर ने शहर ले जाने की सलाह दी। इस पर परिजन उसे राजकीय मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचे। यहां आने के 20 मिनट के बाद उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। उसकी मौत से मां सोनी देवी, भाई शिवांशु, आदित्य और नेगी बिलख पड़े। परिजनों ने देर शाम पुलिस को सूचना दी। एसपी सिटी देवेंद्र कुमार ने बताया कि परिजनों ने मौत की वजह जानने के लिए पोस्टमॉर्टम कराया है। रिपोर्ट आने पर मृत्यु का कारण पता चलेगा।
--
यह बरतें सावधानी
सांप या जहरीले कीड़े के काटने पर घबराएं नहीं, बल्कि पीड़ित को बिल्कुल शांत और स्थिर रखें, जिससे जहर तेजी से न फैले। बिना देरी के पीड़ित को तुरंत किसी अच्छे अस्पताल ले जाएं, जहां एंटी-स्नेक वेनम का इंजेक्शन लगाया जा सके।
-डॉ.आसिफ, डिप्टी सीएमओ
--------------------------

खेत पर फसल देखने गए युवक को सांप ने डसा, हालत गंभीर
तिलहर। राजनपुर गांव में बुधवार को पूर्वाह्न करीब 11 बजे खेत पर फसल की देखभाल करने गए अमित को सांप ने डस लिया। कुछ ही देर बाद उसकी हालत बिगड़ गई और वह बेहोश होकर खेत पर गिर गए।
आसपास के खेतों पर काम कर रहे लोगों से जानकारी पाकर परिजन मौके पर पहुंचे और अमित को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए। वहां उन्हें प्राथमिक उपचार देकर गंभीर हालत में राजकीय मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed