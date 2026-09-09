फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shahjahanpur News ›   Lawyers continue sit-in for the second day; demand removal of SDM.

Shahjahanpur News: दूसरे दिन भी धरने पर बैठे वकील, एसडीएम को हटाने की मांग

Wed, 09 Sep 2026 06:35 PM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 09 Sep 2026 06:35 PM IST
विज्ञापन
Lawyers continue sit-in for the second day; demand removal of SDM.
सदर तहसील परिसर में प्रदर्शन करते अधिवक्ता। संवाद
सेंट्रल बार एसोसिएशन ने भी दिया अधिवक्ताओं को समर्थन
विज्ञापन


संवाद न्यूज एजेंसी
शाहजहांपुर। तहसील सदर में एसडीएम से विवाद के बाद बुधवार को दूसरे दिन भी वकीलों का धरना जारी रहा। सेंट्रल बार एसोसिएशन के महासचिव राजेश अवस्थी भी धरनास्थल पर पहुंचकर अधिवक्ताओं के समर्थन में बैठे। अधिवक्ताओं ने स्पष्ट चेतावनी दी कि जब तक एसडीएम को हटाया नहीं जाता, तब तक धरना जारी रहेगा।
तहसील सदर में मंगलवार को वरिष्ठ अधिवक्ता रज्जन बाबू मिश्रा, सतीश वाजपेयी समेत अन्य अधिवक्ताओं का एसडीएम अतुल कुमार सिंह से विवाद हो गया था। अधिवक्ताओं ने एसडीएम पर अभद्र व्यवहार करने और कार्यालय से बाहर निकालने का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया था। सूचना पर पहुंची पुलिस एसडीएम को कोतवाली ले आई थी। यहां सीओ सिटी देवव्रत वाजपेयी और सिटी मजिस्ट्रेट रजनीकांत ने एसडीएम से घटना की जानकारी ली थी।
विज्ञापन

बुधवार को तहसील बार संघ के अध्यक्ष घनश्याम मिश्रा के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने दूसरे दिन भी धरना दिया। इस दौरान जमकर नारेबाजी की गई। अधिवक्ताओं का कहना था कि एसडीएम की अभद्रता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उनका आरोप था कि तहसील में भ्रष्टाचार हो रहा है और अधिकारी एवं कर्मचारी ध्यान नहीं दे रहे। इसकी शिकायत करने पर एसडीएम का कथित अभद्र व्यवहार प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करता है।
विज्ञापन
विज्ञापन

धरना स्थल पर पहुंचे सेंट्रल बार एसोसिएशन के महासचिव राजेश अवस्थी ने अधिवक्ताओं को समर्थन देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि वह तहसील के अधिवक्ताओं के साथ खड़े हैं और अधिवक्ताओं से बदसलूकी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तहसील बार संघ के अध्यक्ष घनश्याम मिश्रा ने कहा कि जब तक एसडीएम को हटाया नहीं जाता, तब तक धरना जारी रहेगा।

--
किसी के साथ अभद्रता नहीं की गई : एसडीएम
एसडीएम सदर अतुल कुमार सिंह ने कहा कि किसी के साथ अभद्रता नहीं की गई है। दबाव बनाने के लिए प्रदर्शन किया जा रहा है। नियमानुसार जो कार्य होगा, उसे समयबद्ध तरीके से किया जाएगा। अभद्रता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वह शालीनता के साथ हर वार्ता के लिए तैयार हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed