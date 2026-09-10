फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shahjahanpur News ›   Power supply disrupted for three hours due to an explosion at the electrical substation.

Shahjahanpur News: विद्युत उपकेंद्र में धमाके से तीन घंटे बाधित रही आपूर्ति

Thu, 10 Sep 2026 01:22 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Thu, 10 Sep 2026 01:22 AM IST
विज्ञापन
Power supply disrupted for three hours due to an explosion at the electrical substation.
शाहजहांपुर में चिनौर विद्युत उपकेंद्र पर फॉल्ट को सही करते कर्मचारी। स्रोत: निगम
शाहजहांपुर। चिनौर स्थित विद्युत उपकेंद्र की द्वितीय इनकमिंग पैनल में बुधवार सुबह धमाका होने से बिजली आपूर्ति बाधित हो गई। इसके चलते लोगों को काफी दुश्वारियों से दो-चार होना पड़ा। इसके अलावा अन्य जगहों पर भी लाइन फॉल्ट आने व मरम्मत कार्य के चलते बिजली गुल रही।
विज्ञापन

सुबह नौ बजे विद्युत उपकेंद्र पर धमाका होने के चलते आपूर्ति गुल हो गई। कर्मियों ने पैनल को ठीक करने का प्रयास किया, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। इसके बाद अवर अभियंता संजीव शर्मा ने टीम को लगाकर फॉल्ट को दुरुस्त कराने का प्रयास शुरू किया। विद्युत निगम की टीम ने तकनीकी खराबी को दूर करने का काम शुरू किया। दोपहर करीब 12 बजे आपूर्ति बहाल हो सकी।
विज्ञापन

वहीं, निगोही रोड विद्युत उपकेंद्र के पंचपीर फीडर पर पेड़ों की छंटाई का कार्य कराया गया। इसके चलते सुबह 10 बजे से बिजली आपूर्ति बंद रही। करीब दोपहर दो बजे आपूर्ति बहाल की गई। इसी उपकेंद्र के निसरजई फीडर पर अमर बलिदानी अशफाक उल्ला खां की मजार के पास 11 केवीए लाइन पर मरम्मत और आवश्यक कार्य कराया गया। इसके चलते दोपहर ढाई बजे से शाम साढ़े पांच बजे तक बिजली आपूर्ति बंद रही।
विज्ञापन
विज्ञापन

हथौड़ा विद्युत उपकेंद्र के हयातफीडर की आपूर्ति भी सुबह करीब साढ़े सात बजे बाधित हो गई। करीब एक घंटे तक बिजली गायब रहने से लोगों को दुश्वारी आई। लगातार अलग-अलग क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति बाधित होने से उपभोक्ताओं को गर्मी और उमस के बीच परेशानी का सामना करना पड़ा। अधीक्षण अभियंता अनुज प्रताप सिंह ने बताया कि फॉल्ट को जल्द ही दुरुस्त कर आपूर्ति को बहाल कर दिया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed