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संतकबीरनगर: पेड़ गिरने से टूटा बिजली का पोल, 10 दिन से आपूर्ति ठप
बेलहर क्षेत्र के ग्राम पंचायत बरडाड़ भिऊरा में करीब 10 दिनों से बिजली आपूर्ति बाधित होने पर ग्रामीणों ने विद्युत निगम के खिलाफ प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि पेड़ गिरने से बिजली का पोल टूट गया था, लेकिन शिकायतों के बावजूद अब तक उसे ठीक नहीं कराया गया। बिजली न आने से लोगों को परेशानी हो रही है। प्रदर्शन करने वालों में प्रेम कुमार, अब्दुल हफीज, मोहब्बत अली, मोहम्मद फारूख, अलाउद्दीन, कलीमुल्लाह और मुस्तफा समेत अन्य ग्रामीण शामिल रहे।
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