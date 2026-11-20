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जनपद न्यायाधीश रणधीर सिंह के निर्देशन और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव अनन्या साह की पहल पर बृहस्पतिवार को राजकीय उच्चतर माध्यमिक बालिका विद्यालय, बघौली में संविधान संवाद विषय पर विधिक साक्षरता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम के चीफ अंजय कुमार श्रीवास्तव ने की। उन्होंने छात्राओं को संविधान की महत्ता, मौलिक अधिकारों और नागरिक कर्तव्यों की जानकारी दी। साथ ही विभिन्न टोल फ्री नंबरों, गुड टच और बैड टच के बारे में जागरूक किया। उन्होंने कहा कि संविधान की जानकारी छात्राओं को अपने अधिकार समझने और सशक्त बनने में मदद करती है।

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