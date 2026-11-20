{"_id":"6b0059f999193a0492062e13","slug":"video-the-agriculture-department-team-conducted-raids-on-11-shops-collected-23-samples-of-fertilizers-and-seeds-and-issued-a-notice-to-one-shop-2026-11-20","type":"video","status":"publish","title_hn":"संतकबीरनगर: खाद की 11 दुकानों पर कृषि विभाग की छापेमारी, जांच के लिए लिए गए 23 नमूने","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

संतकबीरनगर: खाद की 11 दुकानों पर कृषि विभाग की छापेमारी, जांच के लिए लिए गए 23 नमूने

अनुराग रंजन

Updated Fri, 20 Nov 2026 08:02 PM IST Updated Fri, 20 Nov 2026 08:02 PM IST







Link Copied



जिला कृषि अधिकारी डॉ. सर्वेश कुमार यादव के नेतृत्व में कृषि विभाग की टीम ने नाथनगर ब्लॉक में खाद की दुकानों पर छापेमारी कर जांच की। इस दौरान कुल 11 दुकानों की जांच की गई और खाद-बीज के 23 नमूने लिए गए। वहीं, अभिलेख अधूरे पाए जाने पर एक दुकान संचालक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। ... और पढ़ें

विज्ञापन