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बिजली निगम की लापरवाही: आधे गांव में ही बिछी केबल, नंगे तारों से खतरा

अनुराग रंजन

Updated Sat, 10 Oct 2026 05:57 PM IST Updated Sat, 10 Oct 2026 05:57 PM IST







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संतकबीरनगर के लोहरैया क्षेत्र स्थित मुंडेरा राय गांव में बिजली की केबल बिछाने का काम आधे गांव तक ही सीमित रहने से ग्रामीणों में आक्रोश है। शेष आबादी में घरों के ऊपर से बिजली के नंगे तार गुजर रहे हैं, जिनसे हादसों का खतरा बना हुआ है। ... और पढ़ें

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