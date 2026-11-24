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संतकबीरनगर के बखिरा नगर पंचायत क्षेत्र के मेडरापार में सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां सावित्री देवी के निधन पर पूर्व विधायक राकेश सिंह बघेल ने श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। इसमें भाजपा नेताओं, कार्यकर्ताओं और मुस्लिम समाज के लोगों सहित विभिन्न वर्गों के लोगों ने शामिल होकर श्रद्धांजलि अर्पित की।

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