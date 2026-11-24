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पुलिस झंडा दिवस के अवसर पर एसपी संदीप कुमार मीना ने पुलिस लाइन परिसर में पुलिस ध्वज फहराया और पुलिसकर्मियों को आचार संहिता व संवैधानिक कर्तव्यों के पालन की शपथ दिलाई। उन्होंने पुलिसकर्मियों से कानून-व्यवस्था बनाए रखने, अपराध नियंत्रण और आमजन की सुरक्षा के लिए निष्ठा, अनुशासन और संवेदनशीलता के साथ काम करने का आह्वान किया। समारोह में पुलिस ध्वज को सलामी दी गई और राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम संपन्न हुआ।

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