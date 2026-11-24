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खलीलाबाद में श्रीराम कथा: अशोक वाटिका उजाड़ने और लंका दहन का प्रसंग सुन रोमांचित हुए श्रद्धालु

अनुराग रंजन

Updated Tue, 24 Nov 2026 04:29 PM IST Updated Tue, 24 Nov 2026 04:29 PM IST







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खलीलाबाद के जूनियर हाईस्कूल में श्रीराम नाम जागरण मंच और जनमत सेवा संस्थान की ओर से आयोजित सात दिवसीय संगीतमयी श्रीराम कथा अमृत महोत्सव के छठे दिन सोमवार को अशोक वाटिका उजाड़ने और लंका दहन का प्रसंग सुनाया गया। ... और पढ़ें

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