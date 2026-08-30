{"_id":"6a94279f38dafacb5d0171b6","slug":"video-the-weather-turned-pleasant-after-the-afternoon-rain-2026-08-30","type":"video","status":"publish","title_hn":"दोपहर बाद बारिश के बाद मौसम हुआ सुहाना","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

खलीलाबाद सहित ग्रामीण क्षेत्रों में भी बारिश हुई। इससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। बदलते मौसम के बीच कई दिनों से उमस भरी गर्मी से लोग परेशान थे। शनिवार को भी दोपहर में कुछ देर के लिए बारिश हुई। इससे लोगों को राहत मिली थी, लेकिन रविवार को देर तक हुई बारिश ने लोगों को गर्मी से काफी राहत दी। बारिश होने से खलीलाबाद के समय माता मंदिर रोड, गोला बाजार रोड, मेंहदावल बाईपास सहित कई सड़कों पर जल भराव हो गया। जिससे लोगों को आवागमन में परेशानी हुई। शाम चार बजे शुरू हुई बारिश रुक-रुक कर 6:00 बजे के बाद तक होती रही। इससे लोगों को गर्मी से राहत मिली, हालांकि जलभराव से थोड़ी परेशानी भी हुई। इसी तरह महुली, धनघटा सहित कई इलाकों में बारिश हुई।

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