Sant Kabir Nagar News: चालान के लिए रोकने पर पुलिस से नोकझोंक
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 30 Aug 2026 11:38 PM IST
Updated Sun, 30 Aug 2026 11:38 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
सांथा। बेलहर थाना क्षेत्र के सांथा चौराहे पर वाहन जांच के दौरान पुलिस और एक युवक के बीच नोकझोंक हो गई। बात बढ़ने के कारण सड़क पर करीब आधे घंटे तक जाम की स्थिति बनी रही, जिससे दोनों तरफ वाहनों की कतारें लग गईं। बाद में पुलिसकर्मियों और स्थानीय लोगों के समझाने-बुझाने पर मामला शांत हुआ। इसके बाद आवागमन बहाल हो सका।
रविवार को सांथा चौराहे पर उपनिरीक्षक इंद्रेश गौंड पुलिस टीम के साथ वाहनों की जांच कर रहे थे। इसी दौरान स्थानीय गनवरिया गांव निवासी अभिषेक शुक्ल बाइक से वहां से गुजरा। बिना हेलमेट बाइक चला रहे युवक को रोककर जब पुलिस ने चालान काटना शुरू किया तो उसने खुद को स्थानीय बताकर चालान न काटने की बात कही।
चालान की कार्रवाई को लेकर एसआई और युवक के बीच कहासुनी शुरू हो गई, जो देखते ही देखते तीखी नोकझोंक में बदल गई। इस दौरान चौराहे पर वाहनों का जाम लग गया। पुलिसकर्मियों और गणमान्य लोगों के हस्तक्षेप व समझाने-बुझाने पर युवक शांत हुआ। इसके बाद पुलिस ने यातायात सुचारू कराया और लोगों ने राहत की सांस ली।ा
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सांथा। बेलहर थाना क्षेत्र के सांथा चौराहे पर वाहन जांच के दौरान पुलिस और एक युवक के बीच नोकझोंक हो गई। बात बढ़ने के कारण सड़क पर करीब आधे घंटे तक जाम की स्थिति बनी रही, जिससे दोनों तरफ वाहनों की कतारें लग गईं। बाद में पुलिसकर्मियों और स्थानीय लोगों के समझाने-बुझाने पर मामला शांत हुआ। इसके बाद आवागमन बहाल हो सका।
रविवार को सांथा चौराहे पर उपनिरीक्षक इंद्रेश गौंड पुलिस टीम के साथ वाहनों की जांच कर रहे थे। इसी दौरान स्थानीय गनवरिया गांव निवासी अभिषेक शुक्ल बाइक से वहां से गुजरा। बिना हेलमेट बाइक चला रहे युवक को रोककर जब पुलिस ने चालान काटना शुरू किया तो उसने खुद को स्थानीय बताकर चालान न काटने की बात कही।
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चालान की कार्रवाई को लेकर एसआई और युवक के बीच कहासुनी शुरू हो गई, जो देखते ही देखते तीखी नोकझोंक में बदल गई। इस दौरान चौराहे पर वाहनों का जाम लग गया। पुलिसकर्मियों और गणमान्य लोगों के हस्तक्षेप व समझाने-बुझाने पर युवक शांत हुआ। इसके बाद पुलिस ने यातायात सुचारू कराया और लोगों ने राहत की सांस ली।ा
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