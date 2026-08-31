हिंसा व साइबर अपराध को सहे नहीं, आवाज उठाएं

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महिलाओं व बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान, स्वावलंबन एवं सशक्तिकरण के उद्देश्य से थाना महुली पुलिस द्वारा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। थानाध्यक्ष महुली दुर्गेश पाण्डेय के नेतृत्व में उप निरीक्षक नागेन्द्र पाण्डेय व पुलिस कर्मियों ने बहू-बेटी सम्मेलन आयोजित कर महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों, सुरक्षा उपायों तथा शासन द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई।

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