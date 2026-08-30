Sant Kabir Nagar News: सड़क पर बना गड्ढा हादसे का खतरा

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स्थानीय लोगों कहना है कि पौली से महुली मार्ग परसहर गांव के तिहारे पर लगभग एक माह से सड़क के बीचों बीच खतरनाक गड्डा बन गया है। शिकायत के बाद भी जिम्मेदार विभाग की ओर से अब तक इसकी मरम्मत नहीं कराई गई है। गड्ढे के कारण दोपहिया वाहन चालकों को सबसे अधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।रात के समय सड़क पर पर्याप्त रोशनी न होने से गड्ढा दिखाई नहीं देता, जिससे दुर्घटना की आशंका और बढ़ जाती है । राहगीरों के अनुसार कई वाहन चालक अचानक गड्ढे से बचने के प्रयास में असंतुलित हो जाते हैं। संवाद