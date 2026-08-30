Sant Kabir Nagar News: सड़क पर बना गड्ढा हादसे का खतरा
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 30 Aug 2026 11:40 PM IST
Updated Sun, 30 Aug 2026 11:40 PM IST
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रोसयाबाजार। पौली महुली मार्ग पर बना गहरा और खतरनाक गड्ढा राहगीरों और वाहन चालकों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। सड़क के बीच बने इस गड्ढे के कारण कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है।
स्थानीय लोगों कहना है कि पौली से महुली मार्ग परसहर गांव के तिहारे पर लगभग एक माह से सड़क के बीचों बीच खतरनाक गड्डा बन गया है। शिकायत के बाद भी जिम्मेदार विभाग की ओर से अब तक इसकी मरम्मत नहीं कराई गई है। गड्ढे के कारण दोपहिया वाहन चालकों को सबसे अधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
रात के समय सड़क पर पर्याप्त रोशनी न होने से गड्ढा दिखाई नहीं देता, जिससे दुर्घटना की आशंका और बढ़ जाती है । राहगीरों के अनुसार कई वाहन चालक अचानक गड्ढे से बचने के प्रयास में असंतुलित हो जाते हैं। संवाद
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स्थानीय लोगों कहना है कि पौली से महुली मार्ग परसहर गांव के तिहारे पर लगभग एक माह से सड़क के बीचों बीच खतरनाक गड्डा बन गया है। शिकायत के बाद भी जिम्मेदार विभाग की ओर से अब तक इसकी मरम्मत नहीं कराई गई है। गड्ढे के कारण दोपहिया वाहन चालकों को सबसे अधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
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रात के समय सड़क पर पर्याप्त रोशनी न होने से गड्ढा दिखाई नहीं देता, जिससे दुर्घटना की आशंका और बढ़ जाती है । राहगीरों के अनुसार कई वाहन चालक अचानक गड्ढे से बचने के प्रयास में असंतुलित हो जाते हैं। संवाद
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