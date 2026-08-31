{"_id":"6a9565d99bef8611d900466f","slug":"video-unity-run-organized-for-police-personnel-in-mahuli-2026-08-31","type":"video","status":"publish","title_hn":"महुली में पुलिसकर्मियों के बीच यूनिटी दौड़ का आयोजन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

थाना महुली परिसर में पुलिसकर्मियों के बीच अनुशासन, फिटनेस और टीम भावना को मजबूत करने के उद्देश्य से यूनिटी दौड़ का आयोजन किया गया। थाना प्रभारी के नेतृत्व में थाने एवं चौकियों के पुलिसकर्मियों ने पूरे उत्साह और ऊर्जा के साथ दौड़ में प्रतिभाग किया।यूनिटी दौड़ का उद्देश्य केवल शारीरिक फिटनेस नहीं, बल्कि पुलिस परिवार के प्रत्येक सदस्य को यह एहसास कराना था कि पुलिस की असली ताकत उसकी वर्दी में नहीं, बल्कि एक-दूसरे के साथ खड़े रहने वाली टीम में होती है।

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