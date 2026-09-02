वर्तमान में विपक्ष हताश और निराश:संजीव

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भाजपा मंडल कार्य समिति सत्यापन एवं प्रवास योजना के तहत बूथ अध्यक्ष व शक्ति केंद्र प्रमुख की बैठक कांटे शिव मंदिर पर हुई। इसमे चुनावी तैयारियों पर चर्चा की गई। भाजपा के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष संजीव राय ने कहा कि वर्तमान में विपक्ष हताश और निराश है। वह विभिन्न प्रकार के षड़यंत्र कर रही है। कार्यकर्ता सतर्क रहें। चुनाव की तैयारियों में लग जाए। मंडल प्रवासी भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रदीप सिसोदिया ने कहाकि भाजपा की सरकार ने सर्व समाज के लिए कार्य किया है।

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