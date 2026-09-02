महुली पुलिस ने की रात्रि गश्त

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पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार मीना के निर्देशन में थाना महुली पुलिस द्वारा रात में क्षेत्र के प्रमुख मार्गों, बाजारों, संवेदनशील स्थानों, चौराहों एवं गांवों में पैदल गश्त, मोबाइल पेट्रोलिंग एवं संदिग्ध व्यक्ति-वाहन चेकिंग की गई। रात्रि गश्त के दौरान पुलिस टीमों द्वारा आने-जाने वाले संदिग्ध व्यक्तियों एवं वाहनों को रोक कर नियमानुसार पूछताछ एवं चेकिंग की गई। बिना उचित कारण देर रात घूमने वाले व्यक्तियों, संदिग्ध गतिविधियों तथा संदिग्ध वाहनों पर विशेष निगरानी रखी गई।

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