Sant Kabir Nagar News: विजय बने विद्युत परिषद प्राविधिक कर्मचारी संघ के अध्यक्ष

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संतकबीरनगर। राज्य विद्युत परिषद प्राविधिक कर्मचारी संघ मेंहदावल कमेटी का चुनाव रविवार को संगठन के भवन पर संपन्न हुआ। इसमें सर्व सम्मति से विजय कुमार वाल्मीकि को खंड अध्यक्ष व अरविंद गुप्ता को खंड सचिव चुना गया। कर्मचारी संघ के सचिव भास्कर पांडेय पांडेय ने बताया कि मेंहदावल खंड के पदाधिकारियों का सर्वसम्मति से चयन किया गया है। संवाद