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Sant Kabir Nagar News: मदरसा बोर्ड की परीक्षा आज से, 1920 परीक्षार्थी होंगे शामिल

Wed, 02 Sep 2026 03:00 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 02 Sep 2026 03:00 AM IST
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Madrasa Board exam starts today, 1920 candidates will appear
- दो पालियों में आयोजित होगी परीक्षा, सचल दल करेगा निरीक्षण
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संवाद न्यूज एजेंसी

संतकबीरनगर। मदरसा शिक्षा परिषद-2026 की वार्षिक परीक्षा सोमवार से दो पालियों में होगी। जिले में इसके लिए सात केंद्र बनाए गए हैं। जहां 1920 परीक्षार्थी शामिल होंगे। परीक्षा को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है।
जिले में मदरसा बोर्ड की मुंशी, मौलवी सेकंडरी एवं आलिम सीनियर सेकंडरी परीक्षा दो पालियों में आयोजित की जाएंगी। इसमें मुंशी मौलवी (सेेकेंडरी) की परीक्षा प्रथम पाली में सुबह आठ से 11:00 बजे तक और आलिम (सीनियर सेकेंडरी) की परीक्षा द्वितीय पाली में दोपहर दो बजे से शाम पांच बजे तक होगी। इस बार 1920 परीक्षार्थियों ने आवेदन किया था।
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जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी प्रवीण मिश्र ने बताया कि परीक्षा के लिए सात केंद्र बनाए गए हैं। इसमें किसान इंटर काॅलेज सिक्टहा, मौलाना आजाद इंटर काॅलेज खलीलाबाद, नेशनल इंटर कॉलेज मूड़ाडीहा बेग, एएच एग्री इंटर कॉलेज दुधारा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटर कॉलेज मेंहदूपार, मदरसा तनवीरुल इस्लाम अमरडोभा व मदरसा नंदौर शामिल हैं। परीक्षा की तैयारी पूरी की जा चुकी है। परीक्षा सीसीटीवी की निगरानी में होगी। चार सचल दस्ते का गठन किया गया है, जो औचक निरीक्षण कर कार्रवाई करेगा।
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