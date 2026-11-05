बस्ती: त्योहारों पर नई परंपरा शुरू करने की अनुमति नहीं

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दीपावली, छठ पूजा, भैया दूज और लक्ष्मी प्रतिमा विसर्जन सहित आगामी त्योहारों को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में पीस कमेटी की बैठक हुई। मंडलायुक्त वैभव श्रीवास्तव और डीआईजी संजीव त्यागी ने धर्मगुरुओं, आयोजकों और संभ्रांत नागरिकों से संवाद कर आपसी सौहार्द बनाए रखने की अपील की। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि त्योहारों के दौरान कोई नई परंपरा शुरू नहीं होगी और सभी कार्यक्रम पूर्व निर्धारित परंपराओं के अनुसार ही होंगे।

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