Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sant Kabir Nagar News ›   Rajediha market has expanded up to half the width of the road due to encroachment.

Sant Kabir Nagar News: अतिक्रमण से आधी सड़क तक फैला राजेडिहा बाजार

Thu, 05 Nov 2026 11:43 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2026 11:43 PM IST
विज्ञापन
Rajediha market has expanded up to half the width of the road due to encroachment.
राजेडीहा बाजार में अतिक्रमण से लगा जाम-संवाद
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

सांथा। राजेडिहा बाजार की सड़कें अतिक्रमण की शिकार हो गई हैं। समस्या का निदान न होने से राहगीरों का चलना दूभर हो गया है। अतिक्रमण करने वालों ने राहगीरों के चलने वाली सड़क पर भी कब्जा कर लिया है।
सांथा क्षेत्र के राजेडिहा बाजार इन दिनों अतिक्रमण की गिरफ्त में है। अतिक्रमणकारियों के आगे प्रशासन का बुलडोजर थक गया है। चौराहे के चारों तरफ मार्ग पर आए दिन अधिकारी निकलते रहते हैं। वह भी काफी देर तक जाम में फंसे रहते हैं लेकिन उसके बाद भी अतिक्रमण करने वालों को डर नहीं है।
विज्ञापन

सड़क किनारे जगह-जगह बड़े दुकानदारों ने फुटपाथ पर कब्जा जमा लिया है, जिससे सड़क संकरी हो गई है। इससे आए दिन सड़कों पर जाम की स्थिति बनी रहती है।
बाजार के अधिकतर दुकानदार अपनी दुकान की सीमा से बाहर भी सामान रखे हैं, जिसका खामियाजा आमजनों को भुगतना पड़ता है। इससे सड़कों पर पैदल चलने वाले फुटपाथ पर पैर रखने की जगह नहीं बची होती है।
विज्ञापन
विज्ञापन

राहगीर संदीप, विश्वविजय आदि ने कहा कि चौराहे में जिस जगह पर ग्राहकों के वाहन खड़े होने चाहिए। वहां दुकानदारों ने बड़े-बड़े दुकान के बोर्ड लगा रखे है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed