संतकबीरनगर: पिता और बहन की प्रताड़ना से परेशान युवक पत्नी संग मोबाइल टावर पर चढ़ा, चार घंटे बाद उतरा

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दंपती को समझा-बुझाकर शांत कराया गया और आगे से दोबारा ऐसा न करने की चेतावनी दी गई है। साथ ही शांतिभंग की आशंका में चालान किया गया है। -हरेंद्र पाठक, एसओ, महुली

चोलखरी गांव निवासी संजय उर्फ विक्की गौतम पुत्र कपिल मुनि बुधवार सुबह करीब 10:00 बजे पत्नी गुंजा देवी के साथ कोदवट स्थित मोबाइल टावर पर चढ़ने लगा। दंपती को टावर पर चढ़ते देख आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। ग्रामीणों ने किसी तरह गुंजा देवी को नीचे उतार लिया लेकिन संजय टावर के सबसे ऊपरी छोर पर पहुंच गया। इससे मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई।सूचना मिलने पर नायब तहसीलदार राजेश मिश्रा, चौकी प्रभारी जयहिंद और सरकारी एंबुलेंस मौके पर पहुंचीं। अधिकारियों और पुलिसकर्मियों ने युवक को नीचे उतरने के लिए काफी देर तक समझाया। करीब चार घंटे की मशक्कत के बाद उसे नीचे उतार लिया गया। इसके बाद पुलिस दंपती को थाने ले गई, जहां पुलिस और तहसील प्रशासन उन्हें समझाने-बुझाने में जुटा रहापुलिस पूछताछ में संजय ने बताया कि उसकी बहन की शादी छह साल पहले हो चुकी है लेकिन वह अब भी मायके में रह रही है। आरोप है कि बहन जबरन नेवासा और संपत्ति में हिस्से की मांग कर रही है। संजय का आरोप है कि 29 अक्तूबर को बहन और पिता ने उसके तथा उसकी पत्नी के साथ मारपीट की। इस दौरान दहेज में मिली बाइक तोड़ दी गई और पत्नी के जेवर भी छीन लिए गए। युवक के मुताबिक, प्रताड़ना से परेशान होकर वह उसी दिन पत्नी को लेकर घर से निकल गया था। 30 अक्तूबर को वह जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचा और अपनी समस्या बताई लेकिन वहां से न्याय न मिलने का आरोप लगाते हुए उसने बुधवार को यह कदम उठा लिया।