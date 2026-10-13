संतकबीरनगर: 108 कलशों के साथ निकली यात्रा

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संतकबीरनगर की ग्राम पंचायत धौरहरा स्थित दुर्गा मंदिर परिसर में शारदीय नवरात्र के अवसर पर मंगलवार को पंचकुंडीय गायत्री महायज्ञ एवं प्रज्ञा पुराण कथा संस्कार कार्यक्रम के तहत कलश यात्रा निकाली गई। 108 कलशों के साथ निकली यात्रा में महिलाओं और बच्चियों ने सरयू नदी के चहोड़ा घाट से पवित्र जल भरा और आयोजन स्थल पर वापस पहुंचीं।

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