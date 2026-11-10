संतकबीरनगर: प्रतिमा विसर्जन के दौरान घाटों पर तैनात रहेंगे गोताखोर

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दिवाली पर स्थापित लक्ष्मी-गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा तैयारियां तेज कर दी हैं। एसपी संदीप कुमार मीना ने समीक्षा बैठक कर संवेदनशील मार्गों और विसर्जन स्थलों पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात करने, घाटों पर गोताखोरों की व्यवस्था करने और ड्रोन व सीसीटीवी से निगरानी के निर्देश दिए।

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