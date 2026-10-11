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Sant Kabir Nagar News: 103 ग्राम पंचायतों में आवास पात्रता की जांच शुरू

Tue, 10 Nov 2026 03:00 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Tue, 10 Nov 2026 03:00 AM IST
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Housing eligibility check begins in 103 gram panchayats
महुली। नाथनगर ब्लॉक की 103 ग्राम पंचायतों में प्रधानमंत्री आवास योजना की पात्रता की जांच तेज कर दी गई है। सचिवों को तीन दिन के भीतर जांच कर रिपोर्ट और संबंधित फाइलें मंगलवार तक बीडीओ कार्यालय में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। बीडीओ नाथनगर कुलदीप कुमार ने बताया कि आवास की जांच के लिए चार सदस्यीय टीम गठित की गई है। टीम में एडीओ पंचायत सतीश चंद कुशवाहा, एडीओ आईएसबी अभय प्रताप सिंह, एडीओ समाज कल्याण अजीत यादव और एडीओ कृषि राजेश कुमार शामिल हैं। टीम सभी ग्राम पंचायतों में जाकर जांच करेगी। बीडीओ ने कहा कि जांच में किसी भी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नहीं होगी। संवाद
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