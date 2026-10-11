Sant Kabir Nagar News: साधना शृंखला में कर्मयोगी प्रशिक्षण प्रमाणपत्र अनिवार्य

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बीईओ गरिमा यादव ने ब्लाॅक में कार्यरत शिक्षकों व शिक्षणेत्तर कर्मियों को निर्देशित करते हुए बताया कि मिशन कर्मयोगी अंतर्गत साधना शृंखला का आयोजन किया जा रहा है। इसके अंतर्गत कोर्स अनिवार्य रूप से कराया जाना है। कर्मचारी द्वारा इसके अंतर्गत समस्त अधिकारी, कर्मचारी को निर्धारित कोर्स में से कोई भी चार कोर्स पूर्ण करना है।उन्होंने बताया कि इसका अध्ययन गंभीरता से करते हुए ऑनलाइन मूल्यांकन या क्विज में भाग लें। पाठ्यक्रम पूरा करने पर प्रतिभागियों को आनलाइन प्रमाण पत्र जारी हो जाएगा। सभी प्रमाणपत्र डाउनलोड करें और अपनी प्रोफाइल पर जाकर माई लर्निंग या माई कोर्सेज अनुभाग पर अपने चिह्नित पाठ्यक्रम का प्रमाणपत्र डाउनलोड करने के लिए डाउनलोड या रिव्यू सर्टिफिकेट विकल्प पर क्लिक करें। संवाद