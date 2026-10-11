Sant Kabir Nagar News: मतदाता सूची में गड़बड़ी समाधान की मांग

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संतकबीरनगर। भारतीय किसान यूनियन ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में कथित अनियमितताओं की जांच और जिले की सात प्रमुख समस्याओं के समाधान की मांग की है। जिलाध्यक्ष प्रेमनाथ उर्फ गुड्डू चौधरी के नेतृत्व में पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को तथा जिलाधिकारी को अलग-अलग ज्ञापन सौंपे। भाकियू ने राष्ट्रपति से मतदाता सूची से पात्र मतदाताओं के नाम हटाए जाने की जांच कराने, हटाए गए नामों का ब्योरा कारण सहित सार्वजनिक करने और पात्र मतदाताओं के नाम बहाल करने की मांग की। भाकियू जिलाध्यक्ष प्रेमनाथ उर्फ गुड्डू चौधरी ने कहा कि किसान, मजदूर, दलित, पिछड़े, आदिवासी और गरीब वर्ग के लोग प्रशासनिक या तकनीकी कारणों से मतदान के अधिकार से वंचित न हों। संविधान के अनुच्छेद 14 और 326 का हवाला देते हुए अनियमितता के जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की गई। जिलाधिकारी को सौंपे सात मांगों के ज्ञापन में भाकियू ने सरैया-बस्ती मार्ग के तीन किलोमीटर हिस्से का नवीनीकरण कराने और चंगेरा-मुंडेरवा मार्ग पर कठिनैया नदी के जर्जर पुल का पुनर्निर्माण कराने की मांग की। संवाद