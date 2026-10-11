Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sant Kabir Nagar News ›   Demand for solution to voter list discrepancy

Sant Kabir Nagar News: मतदाता सूची में गड़बड़ी समाधान की मांग

Tue, 10 Nov 2026 03:00 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Tue, 10 Nov 2026 03:00 AM IST
विज्ञापन
Demand for solution to voter list discrepancy
संतकबीरनगर। भारतीय किसान यूनियन ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में कथित अनियमितताओं की जांच और जिले की सात प्रमुख समस्याओं के समाधान की मांग की है। जिलाध्यक्ष प्रेमनाथ उर्फ गुड्डू चौधरी के नेतृत्व में पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को तथा जिलाधिकारी को अलग-अलग ज्ञापन सौंपे। भाकियू ने राष्ट्रपति से मतदाता सूची से पात्र मतदाताओं के नाम हटाए जाने की जांच कराने, हटाए गए नामों का ब्योरा कारण सहित सार्वजनिक करने और पात्र मतदाताओं के नाम बहाल करने की मांग की। भाकियू जिलाध्यक्ष प्रेमनाथ उर्फ गुड्डू चौधरी ने कहा कि किसान, मजदूर, दलित, पिछड़े, आदिवासी और गरीब वर्ग के लोग प्रशासनिक या तकनीकी कारणों से मतदान के अधिकार से वंचित न हों। संविधान के अनुच्छेद 14 और 326 का हवाला देते हुए अनियमितता के जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की गई। जिलाधिकारी को सौंपे सात मांगों के ज्ञापन में भाकियू ने सरैया-बस्ती मार्ग के तीन किलोमीटर हिस्से का नवीनीकरण कराने और चंगेरा-मुंडेरवा मार्ग पर कठिनैया नदी के जर्जर पुल का पुनर्निर्माण कराने की मांग की। संवाद
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed