{"_id":"6b0829ae2af880b8af02ee97","slug":"video-cold-weather-worsens-health-problems-among-the-elderly-2026-11-26","type":"video","status":"publish","title_hn":"संतकबीरनगर: ठंड बढ़ने से बुजुर्गों की बढ़ी मुश्किलें","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

तापमान गिरने और सर्द हवाएं चलने से बुजुर्गों और पहले से बीमार लोगों की परेशानी बढ़ने लगी है। हाथ-पैरों में अकड़न, बदन दर्द, सांस लेने में दिक्कत और सीने में दर्द की शिकायत लेकर मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं। ठंड के कारण रक्त वाहिकाएं सिकुड़ने से रक्त संचार प्रभावित हो सकता है और हृदय संबंधी समस्याओं का खतरा बढ़ सकता है। चिकित्सकीय सलाह के अनुसार सीने में दर्द को हल्के में नहीं लेना चाहिए।

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