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संतकबीरनगर: पुलिसकर्मियों ने संविधान के आदर्शों और मौलिक कर्तव्यों के पालन की ली शपथ
संविधान दिवस पर बृहस्पतिवार को संतकबीरनगर की पुलिस लाइन और पुलिस कार्यालय में कार्यक्रम आयोजित किए गए। पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार मीना ने पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को संविधान की प्रस्तावना का पाठ कराया। इस दौरान सभी ने संविधान के मूल आदर्शों, लोकतांत्रिक मूल्यों और मौलिक कर्तव्यों के पालन की शपथ ली। एसपी ने न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के महत्व की जानकारी देते हुए संविधान के प्रति निष्ठा और सम्मान बनाए रखने का संकल्प दिलाया।
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