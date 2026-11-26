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संविधान दिवस पर संतकबीरनगर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से संवैधानिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। जनपद न्यायाधीश रणधीर सिंह के निर्देशन में शहर के एक निजी विद्यालय में करीब दो हजार छात्र-छात्राओं और जिला कारागार में बंदियों को संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक वाचन कराया गया। लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम के चीफ अन्जय कुमार श्रीवास्तव ने विद्यार्थियों को प्रस्तावना पढ़कर सुनाई।

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