{"_id":"6b07d251b2eddfebe509adb1","slug":"video-held-an-organizational-meeting-with-public-representatives-and-district-level-officials-2026-11-26","type":"video","status":"publish","title_hn":"संतकबीरनगर: 2027 चुनाव की तैयारी में जुटी भाजपा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने खलीलाबाद और मेंहदावल विधानसभा क्षेत्रों में संगठनात्मक बैठक कर आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पूर्व और वर्तमान मंडल अध्यक्षों, जनप्रतिनिधियों व जिला पदाधिकारियों से बूथ स्तर पर पार्टी के कार्यों की जानकारी ली। करीब दो घंटे चली बैठक में पदाधिकारियों के बीच जिम्मेदारियों का बंटवारा कर संगठन मजबूत करने के निर्देश दिए।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।