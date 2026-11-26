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भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने खलीलाबाद और मेंहदावल विधानसभा क्षेत्रों में संगठनात्मक बैठक कर आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पूर्व और वर्तमान मंडल अध्यक्षों, जनप्रतिनिधियों व जिला पदाधिकारियों से बूथ स्तर पर पार्टी के कार्यों की जानकारी ली। करीब दो घंटे चली बैठक में पदाधिकारियों के बीच जिम्मेदारियों का बंटवारा कर संगठन मजबूत करने के निर्देश दिए।

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