सहारनपुर: गोकशी के आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर शहर कोतवाली में हंगामा

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गोकशी के मामले में आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर रविवार को हिंदू संगठनों के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने शहर कोतवाली में हंगामा किया। कार्यकर्ताओं ने पुलिस से गोकशी के आरोपी को जल्द पकड़ने की मांग उठाई। इस दौरान कोतवाली परिसर में हनुमान चालीसा का पाठ भी किया गया। शहर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक राजीव कुमार कौशिक ने कार्यकर्ताओं से बातचीत कर मामले में कार्रवाई का आश्वासन दिया।

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