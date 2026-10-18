तीन दोस्तों की मौत: आगरा से मसूरी जा रहे थे घूमने, टक्कर लगते ही उड़ी थार की छत, 40 फीट गहरी खाई में गिरे युवक

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शनिवार रात साहिल तिवारी निवासी शांतिनगर कमनानगर, सक्षम उपाध्याय निवासी रैनका बाग, राहुल कुमार निवासी टेहड़ी बगिया, सचिन वर्मा और हेमंत वर्मा निवासी निषाद मार्केट शालीमार एनक्लेव कमनानगर आगरा घूमने के लिए मसूरी जाने की बात कहकर घर से निकले थे। हादसा रविवार तड़के करीब चार बजे हुआ।

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दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर दिल्ली की तरफ से आ रही उनकी थार गांव बेलड़ा जुनारदार के पास गोल चक्कर पर अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। थार की रफ्तार इतनी तेज थी कि डिवाइडर से टकराने के बाद करीब 20 फीट रेलिंग तोड़ते हुए दूसरी ओर पलट गई। साहिल और सक्षम करीब 40 फीट नीचे खाई में जा गिरे।



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हादसे के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और सभी को जिला अस्पताल लाया गया। यहां चिकित्सकों ने साहिल, सक्षम और राहुल को मृत घोषित कर दिया। हादसे का पता लगने पर मृतकों के परिजन जिला अस्पताल पहुंचे। पुलिस की जांच में सामने आया कि थार की रफ्तार अधिक थी। चालक को झपकी आने पर कार अनियंत्रित हुई, जिसकी वजह से हादसा हुआ।



हेमंत चला रहा था कार

सचिन वर्मा व हेमंत वर्मा को भर्ती कर इलाज किया। थार को हेमंत चला रहा था। उसके बराबर में सचिन बैठा था, जबकि साहिल, सक्षम और राहुल पीछे वाली सीट पर बैठे थे। हादसे से करीब आठ घंटे पहले सक्षम ने अपनी इंस्टाग्राम आईडी पर थार पर बैठे वीडियो डाली थी। वीडियो देहरादून-दिल्ली एक्सप्रेसवे की बताई जा रही है।



सचिन ने हादसे के बाद अनजान नंबर से की थी कॉल

हादसा होने के बाद घायल सचिन ने अनजान नंबर से अपने दोस्त नरेश की बहन को कॉल की थी। नरेश ने बताया कि रविवार सुबह करीब चार बजे बहन का कॉल आया था, जिसने हादसे होने की जानकारी दी थी। इसके बाद नरेश अपनी कार से सहारनपुर आया।



दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर गांव बेलड़ा जुनारदार के पास गोल चक्कर पर रविवार तड़के तेज रफ्तार थार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। इसके बाद कार डिवाइडर को तोड़ते हुए दूसरी तरफ पलट गई। इस हादसे में आगरा निवासी साहिल तिवारी (25), सक्षम उपाध्याय (22) और राहुल कुमार (25) की मौत हो गई, जबकि दो साथी घायल हो गए। पांचों दोस्त घूमने के लिए आगरा से मसूरी जा रहे थे। हादसा झपकी आने की वजह से हुआ।