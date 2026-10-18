{"_id":"6ad4aaf9358ad2461108f703","slug":"video-saharanpur-thar-overturns-after-crashing-through-divider-on-delhi-dehradun-expressway-three-friends-killed-2026-10-18","type":"video","status":"publish","title_hn":"सहारनपुर: दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर डिवाइडर तोड़कर पलटी थार, तीन दोस्तों की मौत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर बेलड़ा जुनारदार के पास गोलचक्कर पर रविवार को एक तेज रफ्तार थार कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर तोड़ते हुए दूसरी ओर सड़क पर पलट गई। इसमें साहिल तिवारी (25) निवासी शांतिनगर कमना नगर, सक्षम उपाध्याय (22) निवासी रैनका बाग और राहुल कुमार (24) निवासी तेहड़ी बगिया आगरा की मौत हो गई, जबकि सचिन और हेमंत गंभीर रूप से घायल हुए। इन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया।

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