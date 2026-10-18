{"_id":"6ad462495fdc01df5f027301","slug":"up-sports-competitions-banned-in-delhi-ncr-districts-for-the-next-two-months-here-s-the-major-reason-2026-10-18","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"यूपी: दिल्ली एनसीआर के जिलों में अगले दो महीने तक खेल प्रतियोगिताओं पर रोक, सामने आई ये बड़ी वजह","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

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दिल्ली एनसीआर के जिलों में वायु प्रदूषण के खतरे को देखते हुए खेल निदेशालय ने अगले दो महीने नवंबर-दिसंबर में होने वाली खेल प्रतियोगिताओं पर रोक लगा दी है। इसके चलते मेरठ के कैलाश प्रकाश स्पोर्ट्स स्टेडियम में होने वाली जूनियर स्टेट एथलेटिक्स चैंपियनशिप और राज्य स्तरीय हॉकी प्रतियोगिताएं भी स्थगित कर दी गई हैं।

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वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की ओर से प्रदेश सरकार को दिए गए पत्र के बाद यह निर्णय लिया गया। पत्र में कहा गया है कि नवंबर-दिसंबर माह में प्रतिकूल वायु गुणवत्ता के कारण खिलाड़ियों के शारीरिक स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पड़ने का खतरा पैदा हो सकता है। इस वजह से इन दोनों महीनों में कोई खेल प्रतियोगिता न कराई जाए। इसे लेकर उत्तर प्रदेश शासन और खेल विभाग की ओर से क्षेत्रीय खेल विभाग मेरठ को भी पत्र जारी कर आगामी दिनों में प्रस्तावित खेल प्रतियोगिताएं निरस्त कर दी गई हैं।



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इसी तरह नवंबर-दिसंबर माह में मेरठ के साथ गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर, हापुड़, बागपत समेत मेरठ मंडल के सभी छह जिलों में खेल प्रतियोगिताएं न कराने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही इन दोनों महीनों का खेल कैलेंडर भी शासन को उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है। क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी जितेंद्र यादव ने इसकी पुष्टि की। उन्होंने बताया कि इस संबंध में खेल निदेशालय की ओर से पत्र प्राप्त हुआ है।



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मेरठ में होने वाली जूनियर स्टेट एथलेटिक्स चैंपियनशिप स्थगित

शासन का पत्र मिलने के बाद मेरठ में 23 नवंबर से होने वाली जूनियर स्टेट एथलेटिक्स चैंपियनशिप स्थगित कर दी गई है। इस प्रतियोगिता में मेरठ मंडल समेत प्रदेश के सभी मंडलों की टीमें आने वाली थीं। अब यह प्रतियोगिता किसी दूसरे जिले में कराने की तैयारी है। इसके अलावा मेरठ में राज्य स्तरीय हॉकी प्रतियोगिता भी होनी थी। इसकी तिथि भी अब दिसंबर के बाद ही तय हो जाएगी।