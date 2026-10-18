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Meerut News Today Live: मेरठ और आसपास की ताजा और अहम खबरें, पढ़ें 18 अक्टूबर को आपके शहर में क्या हुआ

Sun, 18 Oct 2026 01:30 AM IST
लाइव स्टोरी डेस्क
Live Story Desk लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Sun, 18 Oct 2026 01:30 AM IST
खास बातें

उत्तर प्रदेश के मेरठ से जुड़ी आज - 18-10-2026 - की मुख्य और ताजा खबरें जानने के लिए हमारे लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें। इस ब्लॉग के जरिए आपको शहर और उसके आस-पास की बड़ी खबरों के अलावा अलग-अलग स्थानों पर होने वाले घटनाक्रमों के बारे में भी जानने को मिलेगा, तो जुड़े रहिए अमर उजाला के साथ।

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Meerut News Live Updates: Latest Breaking Meerut Crime, Shiksha, Politics, Sports News Today in Hindi

लाइव अपडेट

01:21 AM, 18-Oct-2026

Shamli News: करवा चौथ की चमक से गुलजार होने लगे बाजार

Markets begin to bustle with the radiance of Karwa Chauth
करवा चौथ का त्योहार नजदीक आते ही बाजारों में रौनक बढ़ने लगी है। महिलाओं ने खरीदारी शुरू कर दी है। और पढ़ें
01:07 AM, 18-Oct-2026

जेन-जी बदलेगा समाज की तस्वीर : एडीजी भानू भास्कर

Gen Z will reshape society: ADG Bhanu Bhaskar और पढ़ें
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01:07 AM, 18-Oct-2026

Shamli News: लॉरेंस व गोगी गैंग के दो शूटरों की तिहाड़ जेल से कोर्ट में पेशी

Two shooters from the Lawrence and Goggi gangs produced in court from Tihar Jail
हरियाणवी गायक अंकित बालियान की हत्या के मामले में दिल्ली तिहाड़ जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई और गोगी गैंग के दो गुर्गों की कैराना कोर्ट में पेशी हुई। और पढ़ें
01:06 AM, 18-Oct-2026

Saharanpur News: चिकित्सकों को मिलेगी फिटनेस और खेल की सुविधा

Doctors will have access to fitness and sports facilities. और पढ़ें
01:05 AM, 18-Oct-2026

Saharanpur News: परिवहन विभाग लगाएगा मेला, बकाया टैक्स जमा करने पर मिलेगी छूट

Transport Department to hold a fair; concessions offered on payment of outstanding taxes और पढ़ें
01:04 AM, 18-Oct-2026

Saharanpur News: ट्रांसफार्मर से लेकर स्ट्रीट लाइट तक, व्यापारियों ने उठाईं समस्याएं

From transformers to street lights, traders have raised various issues. और पढ़ें
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01:04 AM, 18-Oct-2026

Shamli News: सिटी में आज

सिटी में आज और पढ़ें
01:03 AM, 18-Oct-2026

Saharanpur News: नगर निगम में दो माह के कार्यों की होगी समीक्षा, बैठी जांच

Two months' worth of work at the Municipal Corporation to be reviewed; an inquiry has been initiated. और पढ़ें
01:02 AM, 18-Oct-2026

सोहनबीरी हत्याकांड : शव का अंतिम संस्कार करने से इन्कार

Sohanbiri massacre: Refusal to cremate the body
गांव असदपुर जिड़ाना में बुजुर्ग महिला सोहनबीरी (70) की हत्या के मामले में शनिवार को परिजनों और ग्रामीणों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर जमकर हंगामा किया। और पढ़ें
01:02 AM, 18-Oct-2026

Saharanpur News: डीएम ने एसएएम और जेवी जैन कॉलेज के मतदान स्थल का किया निरीक्षण

The DM inspected the polling stations at SAM and JV Jain College. और पढ़ें
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