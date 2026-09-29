सहारनपुर: तालाब में मिले गोवंश के अवशेष, बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने गोकशी की आशंका जताकर किया हंगामा

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सहारनपुर के फतेहपुर थाना क्षेत्र के दतौली मुगल गांव में पानी की टंकी के पास तालाब में दो गोवंश के अवशेष मिले। सूचना पर बजरंग दल कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और गोकशी की आशंका जताई। पुलिस ने अवशेष बाहर निकलवाकर पशु चिकित्सक से जांच कराई और बाद में उन्हें दफन कराया। सीओ सदर के अनुसार मामले में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।

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