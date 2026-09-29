Saharanpur News: वायरल हुई सांसद कॉल रिकॉर्डिंग, अधिकारी को लेकर तल्ख टिप्पणी

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प्रसारित रिकॉर्डिंग में फोन करने वाला व्यक्ति खुद को कारी साहब का भाई बताता है। वह सांसद से समझौते के लिए न आने पर सवाल करता है। इमरान मसूद कहते हैं कि पहले लड़के जेल से बाहर आ जाएं। सांसद एक अधिकारी का इलाज करने की बात भी कहते हैं, जो फोन नहीं उठाता। इस पर दूसरा व्यक्ति सांसद को चेतावनी देता है कि सरकार बदलने से उनका इलाज न हो जाए। सांसद इस पर पलटवार करते हुए कहते हैं कि मेरा क्या इलाज होगा।बहस के दौरान दूसरा व्यक्ति सांसद को अपना प्रतिनिधि बताते हुए गरीब लोगों की बात संसद में उठाने की अपील करता है। वह सांसद पर गरीब आदमी को दबाने का आरोप लगाता है। इस पर इमरान मसूद कहते हैं कि वह किसी की तरफदारी नहीं कर रहे हैं। मामला बढ़ते-बढ़ते जाति और संख्या तक पहुंच जाता है। वहीं, इस प्रकरण को लेकर सांसद ने बात करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई मामला नहीं है।