बंगाली समाज को दिलाएंगे भूमि का मालिकाना हक

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मानपुर ओझा गांव में आयोजित चौपाल में राज्यमंत्री बलदेव सिंह औलख ने बंगाली समाज के लोगों की समस्याएं सुनीं। उन्होंने कहा कि बंगाली समाज को उनकी भूमि का मालिकाना हक दिलाने के लिए प्रयास किए जाएंगे। इस दौरान उन्होंने समाज के लोगों को उनकी समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया।

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