जनगणना कर्मियों को दिया प्रशिक्षण

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जनगणना कार्य को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए कर्मियों को प्रशिक्षण दिया गया। इसमें जनगणना से जुड़ी प्रक्रिया, मकान सूचीकरण और परिवारों से संबंधित जानकारी जुटाने के तरीकों की जानकारी दी गई। साथ ही निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्य करने के निर्देश दिए गए।

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