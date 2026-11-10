छापे में पकड़ा पांच क्विंटल सिंथेटिक दूध

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दीपावली पर खपाने के लिए ले जाए जा रहे पांच क्विंटल संदिग्ध सिंथेटिक दूध को प्रशासन की टीम ने पकड़ लिया। सूचना पर एसडीएम आदेश कुमार और सीओ देवकीनंदन ने छापेमारी की। मौके से दूध बरामद होने के बाद खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने उसका नमूना लेकर सील कर दिया। पकड़े गए दूध को नष्ट करा दिया गया। प्रशासन की कार्रवाई से मिलावटखोरों में खलबली मच गई।

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