VIDEO: स्वामी प्रसाद मौर्य बोले- अंग्रेजी हुकूमत मोदी सरकार से बेहतर थी

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राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि अंग्रेजी हुकूमत वर्तमान मोदी सरकार से बेहतर थी। मौर्य ने केंद्र और राज्य की डबल इंजन सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने बेरोजगारी, निजीकरण, आरक्षण और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को लेकर सरकार की आलोचना की। स्वामी प्रसाद मौर्य ने बागेश्वर धाम के धीरेंद्र शास्त्री को 'लंपट' बताते हुए अपशब्द कहे। मौर्य ने समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव पर भी हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा कट्टर हिंदुत्व की राजनीति करती है, जबकि अखिलेश सॉफ्ट हिंदुत्व खेलते हैं। मौर्य ने 11 दिसंबर को लखनऊ के रमाबाई अंबेडकर मैदान में एक महारैली करने का एलान किया है। राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी इस महारैली के जरिये सरकार के खिलाफ अपने आंदोलन को तेज करने की तैयारी कर रही है।

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