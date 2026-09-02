{"_id":"6a981b7e4221dd2ec905712d","slug":"video-video-rayabral-ma-ralva-satashana-ka-bhajanalya-ma-falsa-salga-gara-hathasa-tal-2026-09-02","type":"video","status":"publish","title_hn":"Video: रायबरेली में रेलवे स्टेशन के भोजनालय में फॉल्स सीलिंग गिरी, हादसा टला","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

शहर के रेलवे स्टेशन की हालत अच्छी नहीं है। हालांकि अमृत भारत योजना के तहत स्टेशन की हालत सुधारने का काम चल रहा है। इधर कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से स्टेशन के मुख्य भवन की छत से पानी टपकने की समस्या उजागर हो गई है। इससे स्टेशन के सभी कार्यालय कक्षों में पानी टपक रहा है। कई जगह तो पानी इस कदर आ रहा है कि उसे निकालने के लिए जुगाड़ करना पड़ रहा है। मंगलवार को देर रात प्लेटफॉर्म नंबर एक पर संचालित भोजनालय की फॉल्स सीलिंग गिर गई। गनीमत रही कि घटना के समय कोई नहीं था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। बुधवार को भोजनालय में बड़े मलबे को हटाने का काम पूरा दिन चलता रहा। शहर के रेलवे स्टेशन को अमृत भारत योजना में चयनित किया गया है। करीब तीन साल से योजना के तहत पुनर्विकास कार्य चल रहा है। बीच में काम कई महीनों तक ठप था, लेकिन इस समय काम में तेजी आई है। स्टेशन के मुख्य भवन की बाहरी दीवारों पर नए टाइल्स लगाए जा रहे हैं। मुख्य भवन की छत काफी समय से बदहाल है। हर साल बारिश में भवन की छत से पानी टपकने की समस्या रहती है। इस बार भी बारिश में ऐसी समस्या आई। इधर कई दिनों से रोजाना बारिश हो रही है। मंगलवार की रात भी लगातार बारिश हुई। इस दौरान छत से टपकता रहा। बुधवार को सुबह कार्यालय कक्ष खुले तो ज्यादातर कमरों में पानी भरा नजर आया, जिसे निकालने के बाद कामकाज शुरू हुआ। हालांकि छत पर जलभराव होने से पूरा दिन पानी टपकता रहा, जिससे काम करने में असुविधा हुई। प्लेटफॉर्म नंबर एक पर मुख्य भवन में संचालित भोजनालय की फाॅल्स सीलिंग गिर गई। इससे रेस्टोरेंट के हाल में मलबा फैल गया, जिसे हटाने में सुबह से शाम हो गई। स्टेशन भवन में मुख्य टिकट निरीक्षक, आरक्षण कार्यालय, पार्सल हाल, मुख्य माल पर्यवेक्षक, विशिष्ट अतिथि प्रतीक्षालय की गैलरी समेत कई जगह छत से पानी टपकता रहा। प्लेटफॉर्म पर लगे टिनशेड से पानी आने के कारण यात्रियों को भी परेशानी हुई। योजना के तहत काम करा रहे गति शक्ति के वरिष्ठ कार्य अभियंता अभिषेक कुमार ने कहा कि बारिश की वजह से काम प्रभावित है। मौसम सामान्य होते ही स्टेशन भवन की छत दुरुस्त कराने के साथ जलनिकासी के प्रबंध कराएंगे।

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