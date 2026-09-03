Raebareli News: युवक ने ईंट से कूंचकर की छोटे भाई की हत्या

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गांव निवासी रवि चौधरी (31) चार भाइयों में सबसे छोटे थे। सबसे बड़े भाई अखिलेश चौधरी परिवार समेत अलग रहते हैं, जबकि रवि अपने से भाई अनूप चौधरी, अनिल चौधरी के साथ मां रामलक्ष्मी देवी के साथ रहते थे। पिता शिवशंकर चौधरी का निधन हो चुका है। बताते हैं कि चार भाइयों में गलत आदतों की वजह से अनूप की शादी नहीं हुई थी।रवि एक निजी स्कूल में बस परिचालक थे। दोपहर बाद स्कूल से छुट्टी मिलने के बाद रवि चाट का ठेला भी लगाते थे। सुबह डयूटी जाते वक्त पहले से घात लगाए बैठे अनूप ने रवि के सिर के पीछे ईंट से हमला कर दिया। इससे रवि जमीन पर गिर गए और उनके सिर के पीछे हिस्से से खून गिरने लगा। आरोपी अनूप मौके से भाग निकला। इलाज के दौरान उन्हें मृत घोषित कर दिया। हरचंदपुर थाना प्रभारी प्रवीण कुमार सिंह ने बताया कि मृतक की पत्नी की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। वहीं सीओ महराजगंज और फोरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए हैं।