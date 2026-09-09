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Video: रायबरेली में बिना कुछ बोले, मुस्कुरा कर निकले राहुल गांधी

Wed, 09 Sep 2026 02:54 PM IST
Akash Dwivedi
Akash Dwivedi Akash Dwivedi
Updated Wed, 09 Sep 2026 02:54 PM IST
Video: रायबरेली में बिना कुछ बोले, मुस्कुरा कर निकले राहुल गांधी
दिशा की बैठक बचत भवन हुई। इस दौरान जलजीवन मिशन योजना और प्रधानमंत्री सड़क योजना के बिंदुओं पर चर्चा हुई। दो घंटे चली बैठक में विकास का खाका खिंचकर सामने आया। बैठक के बाद सांसद राहुल गांधी बचत भवन से बाहर निकले और बिना कुछ बोले दिल्ली रवाना हो गए।
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