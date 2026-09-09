रायबरेली: दिशा की बैठक में शामिल होने पहुंचे राहुल गांधी, जिले के विकास की नब्ज टटोलेंगे
रायबरेली पहुंचे राहुल गांधी दिशा की बैठक में शामिल होने पहुंचे हैं। इस मौके पर वह जिले के विकास की नब्ज टटोलेंगे। आगे पढ़ें पूरी खबर...
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दो दिवसीय दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली पहुंचे राहुल गांधी बुधवार को जिला सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति (दिशा) की बैठक भाग लेने पहुंचे है। इस दौरान वह जिले के विकास की नब्ज टटोलेंगे। इसके बाद पार्टी पदाधिकारियों से मिलकर संगठन के कामकाज का सच जानेंगे।
#WATCH | Raebareli, UP | Lok Sabha LoP Rahul Gandhi arrives at the Collectorate to chair the DISHA (District Development Coordination and Monitoring Committee) meeting. pic.twitter.com/Sphw5YZrMW— ANI (@ANI) September 9, 2026विज्ञापन