रायबरेली: दिशा की बैठक में शामिल होने पहुंचे राहुल गांधी, जिले के विकास की नब्ज टटोलेंगे

दो दिवसीय दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली पहुंचे राहुल गांधी बुधवार को जिला सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति (दिशा) की बैठक भाग लेने पहुंचे है। इस दौरान वह जिले के विकास की नब्ज टटोलेंगे। इसके बाद पार्टी पदाधिकारियों से मिलकर संगठन के कामकाज का सच जानेंगे।

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