यूपी: रायबरेली में राहुल गांधी की दिशा बैठक, सपा विधायकों ने लहराए पोस्टर; सरकार के खिलाफ नारेबाजी
रायबरेली में राहुल गांधी की दिशा बैठक से पहले सपा विधायकों ने पोस्टर-बैनर लहराकर सरकार और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। पुलिस ने उनके पोस्टर छीन लिए। बैठक में अधिकारियों और मंत्रियों ने राहुल गांधी का स्वागत किया। गेस्ट हाउस में जनता दरबार भी लगा। उन्होंने सांसद निधि से परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया।
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कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की दिशा की बैठक से पहले बुधवार को रायबरेली में सपा विधायकों ने प्रदर्शन किया। बैठक शुरू होने से पहले सपा विधायक राहुल लोधी और श्याम सुंदर भारती ने पोस्टर-बैनर लहराते हुए सरकार और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। सपा विधायकों ने सवाल उठाया कि जब लोगों की समस्याएं जस की तस हैं तो दिशा की बैठक का क्या औचित्य है।
राहुल गांधी के पहुंचने से पहले पुलिस ने विधायकों से पोस्टर छीन लिए। बैठक में शामिल होने पहुंचे राहुल गांधी का डीएम सरनीत कौर और एसपी रवि कुमार ने स्वागत किया। बैठक के दौरान राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह और कैबिनेट मंत्री मनोज पांडे राहुल गांधी के अगल-बगल बैठे नजर आए।
गेस्ट हाउस में लगा जनता दरबार
इससे पहले राहुल गांधी भुएमऊ गेस्ट हाउस पहुंचे, जहां जनता दरबार में सपा नेता उनसे मिलने पहुंचे। कांग्रेस की एक महिला नेता ने राहुल गांधी को राखी बांधी और टीका लगाया। राहुल गांधी ने अपने दो दिवसीय यूपी दौरे के आखिरी दिन सांसद निधि से करीब तीन करोड़ रुपये की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया।
पहली कोशिश में नहीं हुई थी फ्लाइट की लैंडिंग
इससे पहले मंगलवार को राहुल गांधी दिल्ली से एयर इंडिया की फ्लाइट AI-1717 से लखनऊ पहुंचे थे। पहली कोशिश में विमान की लैंडिंग नहीं हो सकी। करीब 25 मिनट हवा में चक्कर लगाने के बाद दूसरे प्रयास में विमान की सफल लैंडिंग हुई। 2024 में सांसद बनने के बाद राहुल गांधी का रायबरेली में यह आठवां दौरा है। इससे पहले वह 19-20 मई को दो दिवसीय यूपी दौरे पर आए थे।