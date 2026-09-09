{"_id":"6aa0f1278f6b4b98f500fafe","slug":"video-rayabral-ma-rahal-gathha-sa-malna-ka-le-bhaemauu-gasata-hausa-ma-umaugdha-bhaugdha-2026-09-09","type":"video","status":"publish","title_hn":"रायबरेली में राहुल गांधी से मिलने के लिए भुएमऊ गेस्ट हाउस में उमड़ी भीड़","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
रायबरेली में राहुल गांधी से मिलने के लिए भुएमऊ गेस्ट हाउस में उमड़ी भीड़
रायबरेली में सांसद राहुल गांधी से मिलने और अपनी समस्याओं को उनके सामने रखने के लिए लोगों की भीड़ बुधवार को सुबह से ही भुएमऊ गेस्ट हाउस के बाहर उमड़ पड़ी। आलम यह रहा कि भीड़ को नियंत्रित करने में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का पसीना छूट गया। पुलिस को भी हस्तक्षेप करना पड़ा। इस दौरान अयोध्या के मछली भोज मामले में निषाद समाज के लोगों ने राहुल गांधी से मिलकर भाजपा के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया। गेस्ट हाउस के भीतर राहुल गांधी ने लोगों की समस्याओं को सुनकर उनके निस्तारण के निर्देश दिए।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।