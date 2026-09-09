{"_id":"6aa105067209ea4ded05d904","slug":"video-rayabral-ma-thasha-ka-bthaka-sa-pahal-sapaiya-ka-hagama-palsa-sa-nakajhaka-2026-09-09","type":"video","status":"publish","title_hn":"रायबरेली में दिशा की बैठक से पहले सपाइयों का हंगामा, पुलिस से नोकझोंक","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

रायबरेली में बचत भवन में दिशा की बैठक शुरू होने से पहले ही बाहर हंगामा हो गया। बछरावां विधायक श्याम सुंदर और हरचंदपुर विधायक राहुल लोधी ने बैठक में जाने से पूर्व हाथों में तख्ती लेकर भाजपा सरकार का विरोध किया। इस पर पुलिस की उनकी नोकझोंक हुई। एएसपी ने उनके हाथों से तख्ती छीन ली। विधायक राहुल लोधी ने कहा कि जिले में सड़कों का हाल बहुत खराब है। खासकर जिला पंचायत की सड़कें आज तक बन नहीं सकी है।

... और पढ़ें